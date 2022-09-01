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Кокорина встретят щелбанами на Кипре

Российский футболист Александр Кокорин получит щелбаны по традиции новичков «Ариса»

Фото: РИА Новости

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, как игроки клуба встретят российского футболиста Александра Кокорина. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

«У нас есть традиция для новичков. Кокорин пробежит через знаменитый туннель, где получит щелбаны. Также сегодня в отеле перед командой он будет исполнять гимн "Ариса"», — заявил Шпилевский.

31 августа стало известно, что российский нападающий перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры с еще одним кипрским клубом — «Аполлоном».

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ксения Курашкина
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