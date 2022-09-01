Россиянин истязал свою жену и выгонял раздетой на мороз

В Тюмени осудят 43-летнего мужчину, который истязал свою жену и выгонял раздетой на мороз

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрит дело 43-летнего местного жителя, обвиняемого в истязаниях супруги, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с апреля 2020-го по февраль 2022 года фигурант избивал жену во время ссор. Также он заставлял ее выходить без верхней одежды на мороз. В полицию обратились соседи, которые неоднократно замечали издевательства над женщиной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 117 («Истязание») Уголовного кодекса (УК) России. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Красноярске суд рассмотрит дело в отношении 30-летней воспитательницы частного детского сада, обвиняемой в истязании детей.