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В Совфеде предложили перестать называть страны Запада партнерами

Сенатор Пушков предложил перестать называть страны Запада термином «партнеры»

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Пора на государственном уровне перестать использовать термин «партнеры» применительно к странам Запада. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, этот термин окончательно утратил смысл, и даже ироничное его использование уже неактуально. «Россию там (на Западе — прим. "Ленты.ру") давно никто так не называет. Партнерство нигде, ни по каким вопросам не прослеживается. Термин изжил себя во всех смыслах», — предложил Пушков.

Российские дипломаты часто используют термин «партнеры» в саркастическом ключе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объясняла применение этого слова тем, что партнерство — основной принцип российской дипломатии, однако сами «партнеры» извратили его смысл.

Ранее президент Владимир Путин обвинял западных партнеров в ненадежности и упрекал в легком отказе от любых прежних договоренностей.

При этом в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он заявлял о готовности российской стороны к диалогу с властями Украины и западными партнерами для урегулирования конфликта в регионе.

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Валерий Розенберг
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