В России недосчитались новых ЖК

«Ъ»: застройщики сократили на 22 процента вывод на рынок новых крупных жилых комплексов

В первой половине 2022 года в России недосчитались новых крупных жилых комплексов (ЖК) — застройщики резко сократили вывод больших проектов на рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным Infoline, с января по июль в стране началась реализация 163 крупных ЖК (от 20 тысяч квадратных метров в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга, от 10 тысяч квадратных метров в регионах) — это на 22 процента меньше, чем в аналогичный период годом ранее. При этом совокупная стоимость проектов достигла 1,97 триллиона рублей — на 34 процента меньше показателей 2021-го (2,63 триллиона рублей).

В Infoline пояснили, что занять выжидательную позицию девелоперов вынудили рост процентной ставки и падение доходов населения. По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», число заключенных в первом полугодии 2022-го договоров долевого участия (ДДУ) сократилось год к году на 10 процентов, до 382,2 тысячи.

По словам руководителя управления маркетинга и аналитики Asterus Дениса Бобкова, откладывание застройщиками ввода новых проектов позволяет им поддерживать цены на новостройки на стабильном уровне в условиях падения спроса. В Infoline уточнили, что спад активности девелоперов происходит в основном на региональных рынках, так как в мегаполисах больше платежеспособного спроса.

Другим сдерживающим фактором стало подорожание строительства. По оценкам Infoline, совокупный объем инвестиций в один проект крупного жилого комплекса в первом полугодии увеличился на 44 процента год к году, до 8,6 миллиарда рублей — это произошло на фоне дефицита промышленного и инженерного оборудования и сетей, а также массового ухода западных производителей строительной техники.

По данным «Дом.рф», в феврале медианный показатель себестоимости строительства жилья был на уровне 79,1 тысячи рублей за один квадратный метр, в августе он достиг 95 тысяч рублей за «квадрат». Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка связывает динамику с подорожанием стройматериалов из-за роста затрат на логистику. По оценкам Росстата, цены на стройматериалы в июле выросли на 6,4 процента год к году, а за семь месяцев этого года — на 21,5 процента.

Гендиректор Infoline Иван Федяков убежден, что будущая активность застройщиков по вводу новых проектов зависит от динамики спроса. По словам эксперта, за счет сохраняющейся высокой доходности у компаний есть свободные средства для возведения новых крупных ЖК, но процесс тормозит низкая активность покупателей. Среди факторов риска Федяков выделил высокую закредитованность населения и снизившиеся реальные доходы. Однако исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский предположил, что активность застройщиков будет расти по мере стабилизации финансовой ситуации.