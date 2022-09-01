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Продавцы российских магазинов начали работать по-новому

Продавцам российских магазинов запретили требовать личные данные покупателей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

1 сентября в силу вступил закон, согласно которому продавцам российских магазинов запрещается требовать личные данные покупателей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае, если клиент отказывается сообщать свой телефон, домашний адрес и электронную почту, магазин все равно обязан обслужить его и продать товар. Собирать личные данные разрешается только в объемах, которые необходимы для оформления покупки.

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Кроме того, магазинам нельзя требовать оплатить товар только наличными или только банковской картой и переносить время доставки без согласования с клиентом. Также продавцам нельзя навязывать дополнительную продукцию или услуги.

Согласно документу, за нарушение закона предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц штраф составляет от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее адвокат Надежда Колотович в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что покупатель имеет полное право попробовать еду и напитки в продуктовом магазине до момента их покупки. Однако в этом случае ему необходимо оплатить продегустированные продукты.

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Юлия Ямпольская
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