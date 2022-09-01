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Панарин рассказал о жизни без связи в лесу

Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, что провел часть отпуска в лесу без связи

Фото: Kim Klement / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о том, как провел часть отпуска в межсезонье. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Жил десять дней без связи в лесу. Мы с другом Артемом вставали в 4:30 утра, через час шли на рыбалку. Потом ходили за земляникой в лес. Лицо красное от сока, на душе — счастье», — заявил спортсмен.

Панарин признался, что не следил за изменениями в «Рейнджерс» в межсезонье. «Если честно, не хотел об этом думать. Вот Райана Строума не будет, но что об этом рассуждать летом? Что я смогу изменить?» — сказал хоккеист.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В августе 2022-го нападающий вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2022/2023.

Ксения Курашкина
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