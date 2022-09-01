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Борисов объявил семь приоритетов «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» Борисов объявил структурные реформы одним из семи приоритетов отрасли
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание» объявил семь главных приоритетов российской ракетно-космической отрасли. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

К главным приоритетам топ-менеджер отнес развитие орбитальной космической группировки, индустриальную модель производства космических аппаратов на принципах унификации и стандартизации, развитие космического приборостроения и проведение институциональных преобразований и новой системы управления отраслью.

Также Борисов отметил реализацию пилотируемых программ, реализацию научных программ и коммерциализацию деятельности отрасли.

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По его мнению, указанные преобразования невозможны без развития кадрового ресурса и привлечения молодых сотрудников. «Мы просто обязаны стать мобильнее и быстрее, решать задачи более эффективно и технологично. Мы должны научиться оперативно и гибко реагировать на проблемы и изменения», — считает глава госкорпорации.

Также в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание» глава госкорпорации заявил, что реализация лунной миссии России потребует международного сотрудничества и наличия сверхтяжелой ракеты.

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Иван Потапов
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