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На деревьях нашли устойчивое к бактериям соединение

Tropical Medicine and Infectious Disease: в коре деревьев нашли антибактериальное вещество

Фото: Bruno Ramos Lara / Unsplash

Тайские ученые из Университета Портсмута, а также университетов Наресуан и Пибулсонграм Раджабхат нашли органическое соединение, обладающее бактериальной устойчивостью к некоторым микроорганизмам. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Tropical Medicine and Infectious Disease.

Вещество гидрохинин, содержащееся в коре деревьев, часто используют как лекарство против малярии, однако его антибактериальные свойства никогда не изучались. Специалисты решили провести ряд экспериментов, в результате которых выяснилось, что соединение может быть эффективным против ряда резистентных микроорганизмов, включая распространенную бактерию pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка).

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На данный момент специалисты подчеркивают необходимость дальнейших исследований свойств гидрохинина, а также выявление его молекулярных мишеней. .

В марте 2022 года российские ученые из Ставропольского государственного медицинского университета с помощью алгоритмов машинного обучения создали препараты с антибактериальной устойчивостью, которые могут стать заменой антибиотикам.

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Елена Апазиди
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