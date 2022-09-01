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Samsung неожиданно обновила российский сайт со смартфонами

Mobile-Review: Samsung добавила на российский сайт смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Скриншот: Samsung

Samsung добавила актуальную информацию о своих смартфонах на российский сайт компании. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Mobile-Review.

Обратившие внимание на новую информацию авторы медиа отметили, что не ожидали обновления, так как корейская компания с весны не работает в России. «Неожиданно на сайте Samsung впервые с марта появились новые устройства, производитель начал обновлять российский сайт», — подчеркнули журналисты.

По мнению специалистов, обновление российской версии сайта Samsung может намекать на то, что корпорация заинтересована продолжить работу на местном рынке: «Не стоит придавать этому слишком большое значение, но лед, видимо, тронулся». Судя по веб-сайту Samsung, на нем появилась информация о складных смартфонах Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, представленных 10 августа.

При этом компания не раскрывает российскую стоимость флагманов. Также в официальном интернет-магазине Samsung нет возможности оформить заказ и приобрести какие-либо устройства.

В начале марта южнокорейская корпорация Samsung временно остановила экспорт всей своей продукции в Россию. Позже инсайдеры рассказали, что причиной прекращения российских поставок стала «проблема с отправкой товаров».

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Андрей Ставицкий
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