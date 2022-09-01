В РАН высказались о возбуждении уголовных дел против ученых

Президент РАН Сергеев призвал сформировать орган для взаимодействия с силовиками

Президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев высказался о возбуждении уголовных дел против ученых в России, заявив, что во избежание ущерба для науки и страны необходимо сформировать аналитический орган для взаимодействия с силовиками в случае возбуждения таких дел. Слова академика приводит РИА Новости.

Собеседник агентства указал, что подобные инциденты происходят все чаще. Причиной, по его мнению, являются сложные геополитическая ситуация. «Наверное, мы должны… говорить о некотором постоянном аналитическом органе, который был действовал у нас, чтобы он признавался и нашими силовыми структурами, с которыми мы должны в этих ситуациях взаимодействовать», — отметил академик, призывая сибирских ученых сформулировать такие предложения и сделать все необходимое, чтобы в дальнейшем появился канал для защиты ученых.

Сергеев добавил, что лично готов поддержать данную инициативу и поставить вопрос о том, «чтобы на высшем законодательном уровне были внесены какие-то изменения, которые бы привели к тому, что неудачный или какой-то небольшой просчет ученого не приводили бы к тому, чтобы в целом наша страна получила бы большой вред».

Комментируя ряд резонансных дел, возбужденных против ученых в Новосибирске, Сергеев заверил, что такие дела возбуждают не только в этом городе. Он подчеркнул, что представители РАН пытаются разобраться в причинах расследований, однако, утверждает академик, во многих случаях в процессе сотрудничества с сотрудниками силовых структур выясняется, что «есть реальная серьезная подоплека того, что это (возбуждение уголовного дела) произошло». При этом он добавил, что в некоторых случаях благодаря правильно выстроенному взаимодействию с соответствующими структурами обвинения получается снять.

Ранее в Новосибирске возбудили дела в отношении нескольких ученых. В частности, в июле сообщалось, что обвиняемый в госизмене ученый-физик Дмитрий Колкер умер через два дня после ареста.

Позже, 5 августа по аналогичной статье арестовали директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка. Известно, что директор стал фигурантом дела, по которому проходит арестованный главный научный сотрудник организации 75-летний Анатолий Маслов. Ученый также находится в московском СИЗО.