Власти Запорожья рассказали о повреждении на ЗАЭС

Глава Запорожья Балицкий заявил об остановке пятого энергоблока ЗАЭС после обстрела ВСУ

Стало известно о повреждении энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Первого канала».

«У нас, к сожалению, не работает пятый энергоблок — пришлось его остановить. Утром остановили, примерно два часа назад, потому что линии были повреждены и электроэнергию девать было некуда», — заявил он.

Власти региона также доложили о работе шестого энергоблока на 60 процентов мощности, он обеспечивает как подконтрольную России территорию Запорожскую область, так и саму станцию, которой требуется поддержка режима циркуляции охлаждающих жидкостей.

Ранее сообщалось, что на пятом энергоблоке станции сработала аварийная защита. Кроме того, были повреждены линии резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.

1 сентября в Минобороны России доложили, что ВСУ рано утром двумя диверсионными группами предприняли попытку захватить станцию, территория которой находится под контролем российской стороны.