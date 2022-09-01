Студент показал лист с надписью «спасите» на встрече с Лукашенко

Студент на открытом уроке Лукашенко показал блокнот с надписью «спасите»

Один из слушателей открытого урока истории президента Белоруссии Александра Лукашенко попал в кадр с посланием в руках. Трансляцию встречи из Дворца Независимости в Минске вело агентство АТН на YouTube.

Во время того, как один из студентов обращается к главе государства с вопросом, другой на заднем плане сначала что-то пишет в блокноте, а затем показывает соседке — и заодно оператору — лист бумаги, на котором крупном буквами написано «спасите».

Лекция белорусского лидера, приуроченная ко Дню знаний, а также беседа со слушателями длилась в общей сложности почти четыре часа. Ее транслировали во многих учебных заведениях республики.

В ходе мероприятия Лукашенко, в частности, показал первый компьютер, который был создан в Белоруссии. Он уточнил, что ноутбук был собран на заводе электроники «Горизонт», и признался, что на данный момент в нем лишь около 12 процентов белорусских деталей — однако уже к концу года показатель будет увеличен до 30 процентов.