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В Верховной Раде предложили Зеленскому переизбраться

Спикер Верховной Рады Стефанчук предложил президенту Зеленскому пойти на второй срок

Фото: Офис Президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит переизбраться на второй срок. Такое предложение высказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Его слова передает ТАСС.

«Я говорил, что по-человечески, по-дружески предложил бы ему подумать, идти ли [на президентские выборы] во второй раз. Но сейчас то время, когда я изменил мнение. Я считаю, что нужно идти. Он должен завершить все», — заявил Стефанчук.

В июне 2021 года Зеленский утверждал, что у него нет конкурентов среди политиков. Он также отметил, что не решил, будет ли участвовать в будущих выборах. Как утверждает политик, решение о его переизбрании принимает украинский народ, а он хотел бы выполнить обещания за один срок и «поехать отдыхать».

Опрос 2021 года Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что более половины украинцев против повторного участия Зеленского в президентских выборах, за — 37 процентов граждан.

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Кристина Есикова
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