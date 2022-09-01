В Верховной Раде предложили Зеленскому переизбраться

Спикер Верховной Рады Стефанчук предложил президенту Зеленскому пойти на второй срок

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит переизбраться на второй срок. Такое предложение высказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Его слова передает ТАСС.

«Я говорил, что по-человечески, по-дружески предложил бы ему подумать, идти ли [на президентские выборы] во второй раз. Но сейчас то время, когда я изменил мнение. Я считаю, что нужно идти. Он должен завершить все», — заявил Стефанчук.

В июне 2021 года Зеленский утверждал, что у него нет конкурентов среди политиков. Он также отметил, что не решил, будет ли участвовать в будущих выборах. Как утверждает политик, решение о его переизбрании принимает украинский народ, а он хотел бы выполнить обещания за один срок и «поехать отдыхать».

Опрос 2021 года Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что более половины украинцев против повторного участия Зеленского в президентских выборах, за — 37 процентов граждан.