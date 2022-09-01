В Верховной Раде предложили Зеленскому переизбраться
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит переизбраться на второй срок. Такое предложение высказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Его слова передает ТАСС.
«Я говорил, что по-человечески, по-дружески предложил бы ему подумать, идти ли [на президентские выборы] во второй раз. Но сейчас то время, когда я изменил мнение. Я считаю, что нужно идти. Он должен завершить все», — заявил Стефанчук.
В июне 2021 года Зеленский утверждал, что у него нет конкурентов среди политиков. Он также отметил, что не решил, будет ли участвовать в будущих выборах. Как утверждает политик, решение о его переизбрании принимает украинский народ, а он хотел бы выполнить обещания за один срок и «поехать отдыхать».
Опрос 2021 года Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что более половины украинцев против повторного участия Зеленского в президентских выборах, за — 37 процентов граждан.