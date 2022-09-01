Россиянам назвали проверенные способы избавиться от зависимости от сахара

Врач Павличенко: замена сладостей фруктами поможет избавиться от сахарной зависимости

Избавиться от сахарной зависимости поможет замена сладостей свежими фруктами и снижение количества быстрых углеводов в рационе, сообщили врач-кардиолог Светлана Павличенко и психолог Сергей Пустовойтов. В беседе с «Лентой.ру» они назвали россиянам этот и другие проверенные способы избавиться от вредной для физического и ментального здоровья аддикции.

Как формируется зависимость от сахара

По словам Пустовойтова, любые аддиктивные расстройства никогда не возникают на ровном месте: подобное поведение всегда формируется как стратегия избегания неприятностей. Человек, который испытывает страдания в результате воздействия внешних стрессовых факторов или собственной отрицательной оценки происходящего, начинает злоупотреблять выпечкой и сладостями, объяснил психолог.

Человек, не находя альтернативы для снятия психологического напряжения, решает, что обильная и вкусная еда принесет ему утешение. И проблема в том, что это действительно так. В отличие от стейка, углеводы всасываются гораздо быстрее, и запускается целый каскад нейрохимических реакций, который приводит к тому, что человек скоро действительно начинает чувствовать себя хорошо. Мозг довольно быстро усваивает эту схему «тревога — поесть сладкого — хорошее самочувствие» и в следующий раз, когда грусть, усталость, скука или раздражение завладеют им, он охотно предложит снова перекусить сладким Сергей Пустовойтов Психолог

Как справиться с зависимостью от сладкого

Чтобы избавиться от сахарной зависимости, Пустовойтов предложил для начала минимизировать присутствие быстрых углеводов в доме и на работе. Затем, по его словам, стоит самостоятельно или при помощи специалиста разобраться с причинами переедания и непреодолимой тяги к сладкому.

Еще один совет от психолога — принимать любую пищу только за обеденным столом и оценивать количество съеденного. «Основная цель данных мер — лишить себя всяческих дополнительных “удобств”, сопутствующих поеданию сладкого, и на основе анализа данных осознать, что проблема зависимости от сладкого действительно существует, если это так», — объяснил Пустовойтов.

В свою очередь, врач-кардиолог, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко рекомендовала есть больше свежих фруктов и ягод.

Свежие фрукты и ягоды — это естественный источник сахара, при этом богатый клетчаткой, антиоксидантами и другими полезными веществами. Благодаря клетчатке, сахар из фруктов медленнее усваивается, постепенно поступая в кровь и не вызывая скачков уровня глюкозы. Только не заменяйте свежие фрукты сухофруктами, так как в них много сахара и углеводов Светлана Павличенко Врач-кардиолог, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание»

Кроме того, при выявлении зависимости она предложила не отказываться от сахара полностью сразу же. Врач отметила, что резкая отмена сахара в рационе — стресс для организма, который чреват срывами и перееданием. По ее словам, исключить сразу стоит только газировку и сладкие соки, а из разрешенных сладких продуктов типа шоколада устраивать небольшие «сладкие праздники» раз в неделю. Их количество можно будет снизить постепенно, когда зависимость ослабеет.

В заключение Павличенко рекомендовала не пропускать приемы пищи, так как из-за голода растет соблазн быстро перекусить сладким и зависимость может только усилиться.

Ранее ученые Колумбийского университета в США раскрыли связь между сахаром и ожирением. Согласно результатам их исследования, пищевой сахар вредит микробиому кишечника, способствуя метаболическим заболеваниям, преддиабету и увеличению веса.