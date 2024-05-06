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22:47, 6 мая 2024Мир

Пушков оценил отзыв Евросоюзом антиковидной вакцины AstraZeneca

Пушков назвал отзыв Евросоюзом вакцины AstraZeneca верхушкой айсберга

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков дал оценку отзыву Евросоюзом антиковидной вакцины фирмы AstraZeneca в своем Telegram-канале.

Он отметил, что о ее последствиях было известно с 2021 года. «Огромная избыточная смертность, покалеченные жизни, эпидемия раковых заболеваний — все это есть следствие ставки на смертоносные вакцины "Большой фармы" и многократную вакцинацию ими», — написал член Совфеда.

По мнению Пушкова, «отзывать» нужно не только саму вакцину, но и тех, кто стоял за политикой прививок против ковида в Европе.

27 марта Еврокомиссия отозвала вакцину против коронавируса AstraZeneca.

В мае компания AstraZeneca впервые признала, что ее прививка против COVID-19 может вызывать редкий тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Согласно судебным документам, в отношении компании поступил коллективный иск. В нем говорится, что вакцина, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, имела побочный эффект для некоторых пациентов или вовсе привела к летальному исходу.

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      Сергей Грехов
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