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Комбат ДНР назвал наступление ВСУ шевелением

Комбат ДНР Ходаковский заявил, что ВСУ своим наступлением пытаются удивить Запад

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия может использовать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своих интересах — войска РФ имеют шансы ударить по украинским военным, пока те пытаются «удивить Запад». Об этом командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, «никто не назовет шевеление на фронте наступлением, если не будет концентрации боевых действий на широком участке». Ходаковский также предположил, что Украина не обладает большими резервами, чтобы «организовать подходящее действо».

Ранее в Минобороны отчитались о срыве попытки наступления ВСУ в сторону Харькова. В оборонном ведомстве уточнили, что потери украинских войск составили свыше 50 человек. 56 оставшихся бойцов ВСУ также попытались отойти, однако при выходе к северо-западной окраине Салтовки попали под обстрел нацбатальона «Кракен».

Также за минувшие сутки ВСУ предприняли несколько попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении, в ходе которых потеряли 31 танк и более 350 солдат. Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение войскам Украины.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что украинские военные уже потеряли убитыми более 1700 бойцов в ходе операции, организованной Киевом. При атаках ВСУ понесли потери не только в живой силе, но и в военной технике.

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Варвара Кошечкина
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