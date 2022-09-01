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Названы причины массовой скупки вторичного жилья в России

«Этажи» назвали причины массовой скупки вторичного жилья в России
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Unsplash

Россияне начали массово скупать вторичное жилье из-за снижающихся цен на такие объекты и сокращения доли доступных квартир в новостройках. Причины повышенной заинтересованности во вторичной недвижимости назвал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, передают «Известия».

В августе 2022 года спрос на «вторичку» вырос в 3,6 раза по сравнению с маем. При этом новостройками стали интересоваться только в 1,5 раза активнее. Хусаинов назвал ситуацию восстановлением рынка, так как весной многие предпочитали покупать первичное жилье.

Средний уровень дисконта на вторичную недвижимость достиг пиковых значений — 5,6–5,8 процента, на некоторые объекты продавцы готовы делать скидку в 15-20 процентов. «Цена продажи вторичного жилья стабильно снижалась четыре месяца подряд. В большей степени этому способствовала выросшая конкуренция за покупателя из-за активного роста объема предложения с весны этого года», — рассказал Хусаинов.

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Помимо этого, в первом квартале 2022 года высокий спрос на новостройки привел к тому, что для покупки стало доступно меньше квартир в домах, которые скоро сдадут в строй. Также подорожал ремонт, из-за чего многие желают приобрести уже готовое жилье с отделкой.

Эксперты ожидают, что продолжение роста спроса на новостройки продолжится, в том числе за счет мер стимулирования покупателей со стороны девелоперов. «Растущая конкуренция между вторичным и первичным рынком жилья — это позитивная тенденция для рынка, поскольку она увеличивает конкуренцию за покупателя и позволяет сдерживать рост цен», — добавил Хусаинов.

Ранее в сентябре россиянам назвали города, где сильнее всего подешевело вторичное жилье. Первое место в списке заняла Москва, второе — Калининград, а третье — Краснодар.

Александра Качан
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