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Выявлен общий признак для большинства психических заболеваний

Нарушения циркадных ритмов оказались общим признаком психических заболеваний

Фото: Sigmund / Unsplash

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвине выявили общий признак для большинства психических заболеваний. Согласно выводам исследования, опубликованного в журнале Translational Psychiatry, нарушения циркадного ритма могут быть симптомом как аутизма, так и СДВГ или биполярного расстройства.

В ходе работы специалисты провели анализ рецензируемой литературы по наиболее распространенным заболеваниям, в результате чего нашли достаточно доказательств связи циркадного ритма с тревожным расстройством, аутизмом, шизофренией, синдромом Туретта и другими патологиями психического характера. Кроме того, оказалось, что этот фактор потенциально может иметь корреляцию с обсессивно-компульсивным расстройством, нервной анорексией, нервной булимией, расстройством пищевого поведения и болезнью Паркинсона.

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Однако у исследователей возникли трудности с доказательством этой теории на молекулярном уровне. В случае успешных дальнейших экспериментов, которые планируют провести на основе экспрессии генов и метаболомных технологий на мышах, ученые смогут разработать более эффективные методы лечения этих заболеваний.

В августе 2022 года сотрудники Каролинского университета обнаружили связь между диабетом первого типа и развитием психических заболеваний.

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Елена Апазиди
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