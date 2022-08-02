Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Исследована связь между диабетом и риском развития проблем с психикой

Diabetes Care: диабет первого типа повышает риск развития депрессии

Фото: Unsplash

Медики Каролинского университета исследовали связь между диабетом первого типа и развитием психических заболеваний. Выводы работы описаны в журнале Diabetes Care.

В ходе исследования ученые изучили данные примерно 3,5 миллиона человек из Швеции, родившихся с 1973 по 2007 год, а также их ближайших родственников. Более чем у 20 тысяч участников еще в детском возрасте был диагностирован диабет первого типа. Оказалось, что риск развития депрессии у таких пациентов по сравнению со здоровыми испытуемыми в два раза выше, а тревожных расстройств — в 1,6 раза. У их родителей, братьев и сестер случаи появления проблем со психикой также был выше, чем в семьях, где не было детей с диабетом.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В июне 2020 года специалисты из разных стран выявили, как занятия спортом помогают защититься от ожирения, диабета второго типа и других расстройств метаболизма: за это ответственна переносимая кровью сигнальная молекула N-лактоилфенилаланин (Lac-Phe).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Первое судно из Одессы прошло по «зерновому коридору»
МИД России обвинил Киев в уничтожении «опасных свидетелей» в Еленовке
Захарова призвала Украину обеспечить безопасность судов с зерном
Апартаменты в башнях центра «Москва-Сити» подешевели
Ветрянка и опоясывающий лишай повысили риск болезни Альцгеймера
Латвия признала Россию поддерживающей терроризм страной
Лукашенко заявил о невозможности Сербии усидеть на трех стульях
Пелоси полетит на Тайвань на другом самолете
Съедавший по 12 бутербродов с ветчиной в день мужчина похудел на 127 килограммов
Россиянина заочно осудили на девять лет за вступление в «Азов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.