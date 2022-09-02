В Грузии высказались о будущем безвизового режима с Россией

Глава партии «Грузинская мечта» Кобахидзе: нет планов отменять безвизовый режим с Россией

Власти Грузии не видят необходимости в пересмотре безвизовой политики с Россией. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, его цитирует грузинское бюро радио Sputnik.

Политик пояснил, что перейти на визовый режим с Россией требует радикальная грузинская оппозиция. Однако Кобахидзе заверил, что эти призывы являются «не более чем спекуляцией».

«У нас нет никаких оснований для пересмотра безвизового режима при посещении Грузии российскими гражданами, принятого прежними властями. Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим», — заявил Кобахидзе.

17 августа свыше 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии выступили с требованием к властям незамедлительно ввести визовый режим для россиян. В качестве причины они назвали большой наплыв туристов.

При этом, грузинский политолог Арчил Сихарулидзе считает, что даже в случае смены правительства никаких ограничений для въезда россиян не будет. «Иначе грузинская экономика просто не выдержит», — уверен он.

