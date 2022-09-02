Попросивший о спасении на уроке Лукашенко студент объяснился

Белорусский студент с плакатом «Спасите» объяснил, что пытался так обратиться к куратору

Слушатель, который во время открытого урока истории президента Белоруссии Александра Лукашенко попал в кадр с плакатом «Спасите», объяснил, что таким образом пытался обратиться к своему куратору. Об этом пишет белорусский портал «Точка».

Молодой человек, попросивший о спасении, является первокурсником Белорусского государственного университета (БГУ). Студент поступил на специальность «биотехнология». По его словам, он пытался обратиться к своему куратору из-за неприятных ощущений в желудке, так как долгое время голодал.

«Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору "Спасите" в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте», — рассказал первокурсник.

Он отметил, что в конце видеоролика видно, что он передает записку с надписью куратору, сидевшему впереди него. Студент также признался, что понимает, что этот случай может негативно отразиться на его учебе, однако он хочет спокойно продолжить учиться в БГУ.

Момент с плакатом со встречи из Дворца Независимости в Минске попал на видео. Лекция белорусского лидера, приуроченная ко Дню знаний, а также беседа со слушателями длилась в общей сложности почти четыре часа. Ее транслировали во многих учебных заведениях республики.