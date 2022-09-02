США нашли выгоду в введении «потолка» цен на российскую нефть

Глава Минфина США: введение «потолка» цен на российскую нефть снизит инфляцию в стране

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен на российскую нефть, которое согласовали страны-члены «Большой семерки» (G7), поможет в достижении нескольких целей. Мера снизит давление на стоимость энергоресурсов на мировых рынках, а также значительно сократит финансирование боевых действий России на Украине. Заявление главы Минфина Соединенных Штатов опубликовано на сайте ведомства.

Йеллен также нашла в решении G7 выгоду и для США — «потолок» цен на российское топливо поможет Вашингтону в борьбе с инфляцией. Министр назвала меру одним из самых мощных инструментов для защиты работников и предприятий как в США, так и во всем мире от скачков цен в будущем.

Глава Минфина добавила, что лимитирование цен на нефть ускорит падение российской экономики. По предоставленным в середине августа оценкам ЦБ, снижение роста ВВП России по итогам текущего года составит 4-6 процентов. По прогнозам регулятора, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов.

Об установлении «потолка» цен на российскую нефть странами «Большой семерки»стало известно 2 сентября. Стоимость нефти ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.