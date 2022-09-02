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Минобороны заявило о ликвидации переоборудованного для ракет США истребителя ВСУ

Минобороны заявило о сбитом истребителе МиГ-29, переоборудованном для ракет из США HARM

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские военные сбили украинский истребитель, который был переоборудован для применения американских противолокационных ракет HARM. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в районе Андреевки в Херсонской области. Помимо этого, там же ликвидировали два украинских штурмовика Су-25.

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В Минобороны также отчитались о поражении пункта временной дислокации 17-й танковой бригады ВСУ близ Березнеговатого, а также об ударах по ангарам с вооружением в районе Белая Криница.

Ранее министерство доложило, что Воздушно-космические силы России сбили два штурмовика Су-25 ВСУ в Донецкой народной республике и Запорожской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.

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Анастасия Шейкина
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