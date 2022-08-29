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ВКС России сбили украинские штурмовики Су-25 в ДНР и Запорожье

Минобороны заявило, что ВКС РФ сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР и Запорожье

Фото: РИА Новости

Воздушно-космическим силам России (ВКС) за минувшие сутки удалось сбить два штурмовика Су-25, принадлежащих Вооруженным силам Украины, в Донецкой народной республике и Запорожской области. Об этом заявил журналистам в понедельник, 29 августа, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что удары по штурмовикам противника наносились в населенных пунктах Червоный Яр и Курдюмовка.

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По словам Конашенкова, российские военные за сутки также уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито шесть украинских беспилотников в ДНР, Запорожье и Херсонской области, добавили в Минобороны.

Ранее военное ведомство отчитывалось, что российский истребитель Су-35С сбил украинский штурмовик Су-25 в районе села Богатырь в ДНР.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Анна Щербакова
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