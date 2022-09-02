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Спорт

Поп-боец ММА рассказал подробности о нападении

Поп-боец ММА Тарасов сообщил, что обратился в полицию после нападения друзей D.Masta

Фото: Страница Корнея Тарасова во «ВКонтакте»

Поп-боец ММА Корней Тарасов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что вечером 1 сентября на него напали друзья его коллеги D.Masta (Ди Масты). Он поделился подробностями произошедшего.

Нападение

«Я шел с тренировки домой. Зашел спокойно за продуктами, чтобы приготовить себе супчик. Вышел, а ко мне подлетают и кричат — "Стоять!". Я испугался, решил сначала, что это полицейские, так как раньше в жизни у меня были проблемы с полицией. Подумал — "Блин, что я опять такого наделал?" — поделился Тарасов.

Однако потом поп-боец ММА осознал, что на него напали. «Меня прижали пять человек прямо у парадной. И я понял, что это не полицейские, а друзья Ди Масты. Они хотели меня избить. Но я начал кричать на всю улицу. Они стали в ответ кричать — "Тебе привет от Ди Масты". А я просто продолжал орать. Это все происходило около 20 секунд», — рассказал он.

Тарасов сообщил, что за него заступилась проходившая мимо женщина, поэтому нападавшие быстро скрылись. «Она закричала, и они убежали», — добавил он.

Обращение в полицию

Поп-боец рассказал, что после нападения ему стали поступать угрозы. «Они писали мне сообщения в Telegram — "Мы тебя через твою семью накажем" и так далее. Поэтому я обратился в полицию. Я живу с девушкой, у меня есть ребенок. Я боюсь за их безопасность», — сказал он.

Вечером 1 сентября в Telegram-канале поп-бойца ММА Артема Тарасова появилось видео нападения на брата Артема — Корнея.

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Алена Шевченко
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