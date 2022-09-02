В Финляндии заявили о нарушении НАТО международного права из-за Украины

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Финский политолог Бекман: Запад поставками оружия Киеву применяет пятую статью устава НАТО

Фото: Thomas Peter / Reuters

Финский политолог Йохан Бекман в беседе с «Украиной.ру» заявил, что поставки западного оружия на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса.

«Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО», — сказал он. По его словам, своими действиями Североатлантический альянс сделал Украину оружием против России.

При этом политолог подчеркнул, что поставки оружия Киеву незаконны из-за внеблокового статуса Киева и нарушают международное право.

Ранее научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер предупредил, что решение США отправить на Украину вооружение на миллиарды долларов может привести к катастрофе в ближайшем будущем. Он привел слова исследователя Джордана Коэна, который напомнил о событиях в Сирии и Йемене, когда поставленное Вашингтоном оружие оказалось на черном рынке и оказалось в руках террористов.

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Марина Совина
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