Финский политолог Бекман: Запад поставками оружия Киеву применяет пятую статью устава НАТО

Финский политолог Йохан Бекман в беседе с «Украиной.ру» заявил, что поставки западного оружия на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса.

«Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО», — сказал он. По его словам, своими действиями Североатлантический альянс сделал Украину оружием против России.

При этом политолог подчеркнул, что поставки оружия Киеву незаконны из-за внеблокового статуса Киева и нарушают международное право.

Ранее научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер предупредил, что решение США отправить на Украину вооружение на миллиарды долларов может привести к катастрофе в ближайшем будущем. Он привел слова исследователя Джордана Коэна, который напомнил о событиях в Сирии и Йемене, когда поставленное Вашингтоном оружие оказалось на черном рынке и оказалось в руках террористов.