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Военный историк предупредил о ядерной катастрофе из-за действий Украины

Военный историк Норин: миру грозит новая ядерная катастрофа из-за действий Украины на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Военный историк, журналист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин в беседе с «Украиной.ру» предупредил, что обстрелы Запорожской АЭС привели Украину к очень опасной черте, грозящей миру новой ядерной катастрофой.

Как отметил Норин, станцию можно уничтожить только целенаправленно из-за прочности ее конструкции, однако действия Украины могут привести к катастрофе. «Если играть с огнем на атомной станции, можно доиграться. Украина действует в логике тотальной войны, где все средства хороши. Но здесь они подошли к очень опасной черте», — заявил он.

При этом, указал он, неясно, насколько западные союзники будут готовы поддержать провокации Киева на Запорожской АЭС, поскольку они не смогут скрыть от мира последствия возможной ядерной катастрофы.

Утром 1 сентября две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 60 человек попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в трех километрах на северо-восток от Запорожской АЭС. В ответ на попытку прорыва и захвата ЗАЭС по прибывшим военным был открыт огонь, 47 человек десанта уничтожены и нейтрализованы, включая трех взятых в плен, 12 блокированы.

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Марина Совина
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