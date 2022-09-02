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Из слюны человека создали антибактериальный пептид

PLOS ONE: из слюны человека выделили пептид для борьбы с устойчивыми бактериями

Фото: Shutterstock

Исследовательская команда Университета Миннесоты смогла создать из слюны человека пептид, обладающий антибактериальными свойствами, что может применяться для лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам. Выводы работы описаны в журнале PLOS ONE.

Разработанное соединение состоит из белка слюны человека под названием BPIFA2. В ходе экспериментов специалисты протестировали «левостороннюю» (LGL13K) и «правостороннюю» (DGL13K) версию пептида в отношении грамотрицательных и устойчивых к лекарствам бактерий.

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Оба варианта убивали обычные грамотрицательные бактерии без стимулирования устойчивости. Ученые считают, что их открытие можно будет применять для борьбы с резистентными к антибиотикам (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter baumannii) микробами.

Ранее тайские исследователи из Университета Портсмута, а также университетов Наресуан и Пибулсонграм Раджабхат обнаружили органическое соединение в коре деревьев, которое характеризуется антибактериальным эффектом.

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Елена Апазиди
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