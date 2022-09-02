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В Госдуме осудили отказ в выдаче визы США главе МВД

Депутат Госдумы Пискарев: отказ США в визе Колокольцеву наносит ущерб отношениям с Россией

Фото: Dumagovru / Global Look Press

Власти США, отказавшись в выдаче визы главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву для участия в саммите в ООН, наносят ущерб двусторонним отношениям с Россией, а также международному сотрудничеству в противодействии преступности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает Telegram-канал ведомства.

«Соединенные Штаты продемонстрировали, что политическая конъюнктура для них важнее реальной борьбы с преступностью. (...) Подобный демарш со стороны США наносит ущерб не только нашим двусторонним отношениям, но и международному сотрудничеству в сфере противодействия преступности, терроризму и распространению наркотиков», — подчеркнул председатель комитета.

Пискарев отметил, что отказ российской делегации в возможности обсудить с коллегами меры по противодействию преступности еще показал истинное лицо политиков, которые сегодня принимают решения в администрации США.

В четверг, 1 сентября, постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США сорвали участие Колокольцева в саммите глав МВД в ООН — российской делегации не выдали визы. По его словам, невыдача виз делегатам из отдельных государств противоречит принципу суверенного равенства и препятствует их эффективному участию в работе ООН.

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Юлия Мискевич
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