Элитные квартиры в Петербурге стали теснее

В Петербурге уменьшилась средняя площадь квартиры за миллион долларов

В Санкт-Петербурге за год средняя площадь квартиры за миллион долларов (около 60,2 миллиона рублей по актуальному курсу) снизилась на 42 процента. О том, что элитное жилье в городе стало теснее, «Ленте.ру» сообщили аналитики Knight Frank St. Petersburg.

По итогам второго квартала 2022 года средняя площадь объекта, который можно приобрести за миллион долларов, составила 90 квадратных метров. Во втором квартале 2021 года этот показатель составлял 156 «квадратов». Наибольшее изменение количества доступных площадей наблюдалось в Адмиралтейском районе — параметр уменьшился на 65 процентов, до 69 квадратных метров. Отрицательная динамика в наиболее престижной локации в списке, на Каменном острове, составила 48 процентов — там площадь элитных квартир сократилась до 49 «квадратов».

Показатель Петровского острова, где за миллион долларов можно приобрести наибольшее количество площадей, снизился на 46 процентов, до 108 квадратных метров. Наименьшая отрицательная динамика была зафиксирована в районе Таврического сада — средняя площадь элитного жилья там сократилась на 31 процент, до 78 «квадратов».

Эксперты объяснили сокращение доступных для покупки площадей в Петербурге ростом цен на жилье, а также ротацией находящихся на рынке дорогих объектов. «Цены на недвижимость в премиальных локациях города корректируются незначительно, однако в валютном эквиваленте они увеличились примерно на 30 процентов», — отметила директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St. Petersburg Татьяна Любимова. Эксперт добавила, что элитное жилье пользуется высоким спросом как у жителей Санкт-Петербурга, так и у покупателей из других регионов, особенно москвичей.

Самой дорогой локацией в Петербурге оказался Каменный остров — стоимость квадратного метра жилья за год там поднялась на 36 процентов и превысила отметку в один миллион рублей. Подобные цены на жилье связаны с запретом на новое строительство в этом районе, вступившим в силу в 2016 году.

В мае специалисты Knight Frank пришли к выводу, что элитные квартиры в Москве стали теснее. По их данным, к концу первого квартала 2022 года средняя площадь квартиры стоимостью миллион долларов в элитном сегменте в Москве уменьшилась на 34 процента.