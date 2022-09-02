США не обратились к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев

Рябков: США не обратились к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев

Власти США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американских наемников. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, цитату приводит ТАСС.

«Были определенные ситуации, когда мы обменивались с ними информацией разного рода о том, где могли находиться те или иные граждане США», — добавил он.

18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что всех интересующихся ситуацией на Украине волнует вопрос обмена пленными. Он говорил, что собирается затронуть эту тему на переговорах с коллегой из России Владимиром Путиным.

29 июня в Министерстве обороны Украины сообщили, что состоялся самый масштабный обмен военнопленными с российской стороной с начала спецоперации. Москва передала Киеву 144 человека.