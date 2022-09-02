В МИД заявили о готовности России выполнить все задачи спецоперации

Замглавы МИД Рябков: Россия непоколебима в своей решимости выполнить все задачи СВО

Россия непоколебима в своей решимости выполнить все задачи, поставленные в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат также отметил, что иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, ждут «плачевные последствия».

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля, о ней объявил президент России Владимир Путин. В качестве ее основной задачи он назвал защиту жителей Донбасса.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение о замедлении темпов спецоперации было принято сознательно и вызвано стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.