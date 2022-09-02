Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД заявили о готовности России выполнить все задачи спецоперации

Замглавы МИД Рябков: Россия непоколебима в своей решимости выполнить все задачи СВО

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия непоколебима в своей решимости выполнить все задачи, поставленные в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат также отметил, что иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, ждут «плачевные последствия».

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля, о ней объявил президент России Владимир Путин. В качестве ее основной задачи он назвал защиту жителей Донбасса.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение о замедлении темпов спецоперации было принято сознательно и вызвано стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
США нашли выгоду в введении «потолка» цен на российскую нефть
Представлявшиеся магами мошенники обманули россиян на миллионы рублей
Грызлов обвинил Зеленского в предпочтении войны вместо дипломатии
Определена самая популярная у россиян мебель
Производитель чая Lipton задумал закрыть завод в России
В Совфеде спрогнозировали заключение МАГАТЭ по ЗАЭС
В Казахстане уволили обвиненного в русофобии министра
ЕС выделит новый пакет помощи Украине на пять миллиардов евро
За убийство «Мисс Кузбасс-2010» в Москве приговорили ее мужа
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на клопов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.