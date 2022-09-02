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Запад обвинили в применении пятой статьи устава НАТО из-за Украины

Финский политолог Бекман: Запад применяет пятую статью устава НАТО, поставляя оружие Киеву
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки западного оружия на Украину можно расценивать, как активацию пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса. Своим мнением он поделился в беседе с «Украиной.ру»

Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО

Йохан Бекманполитолог

По его словам, своими действиями Североатлантический альянс сделал Украину оружием против России. При этом политолог подчеркнул, что поставки оружия Киеву незаконны из-за внеблокового статуса Киева и нарушают международное право.

Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас

Йохан Бекманполитолог

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

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Последствия новых поставок

По мнению научного сотрудника Defense Priorities Бенджамина Гилтнера, решение США отправить на Украину вооружение на миллиарды долларов может привести к катастрофе в ближайшем будущем. Он привел слова исследователя Джордана Коэна, который напомнил о событиях в Сирии и Йемене, когда поставленное Вашингтоном оружие оказалось на черном рынке и оказалось в руках террористов.

Кроме того, автор статьи предупредил, что с увеличением Вашингтоном поставок оружия Украине обстановка в регионе накалится, поскольку Россия воспринимает это как угрозу своей безопасности.

Существуют и другие инструменты, такие как дипломатические переговоры. Украине и США нужно использовать что-то, кроме вооружений, чтобы прекратить этот кризис

Бенджамин Гилтнер научный сотрудник

Угрозы пятой статьей

О готовности активировать пятую статью устава НАТО ранее заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич. Причиной угроз в сторону России стало размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области.

По его словам, Североатлантический альянс может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также и из-за размещения российской стороной гиперзвуковых ракет вблизи государства-члена НАТО.

Он добавил, что гарантии пятой статьи Североатлантического альянса были и остаются в силе. Соответствующие обязательства, по его словам, озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден.

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Требование Украины к НАТО

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что республике недостаточно предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, ее устроит только вступление в Североатлантический альянс.

Она выдвинула новое требование Киева к НАТО и подчеркнула, что соответствующее решение альянса было бы единственно актуальным на сегодняшний день.

Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство

Ольга Стефанишинавице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о том, что Украина и семь стран Европы начали взаимодействие в рамках нового формата под названием «Киевская инициатива». Он пояснил, что новый формат объединяет «непосредственных соседей и близких партнеров».

По словам ведомства, главная цель «Киевской инициативы» — усилить координацию стран по вопросам региональной безопасности и практическое сотрудничество в противодействии угрозам безопасности.

Что делать?
Марина Совина
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