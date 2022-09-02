Запад обвинили в применении пятой статьи устава НАТО из-за Украины

Финский политолог Бекман: Запад применяет пятую статью устава НАТО, поставляя оружие Киеву

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки западного оружия на Украину можно расценивать, как активацию пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса. Своим мнением он поделился в беседе с «Украиной.ру»

Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО Йохан Бекман политолог

По его словам, своими действиями Североатлантический альянс сделал Украину оружием против России. При этом политолог подчеркнул, что поставки оружия Киеву незаконны из-за внеблокового статуса Киева и нарушают международное право.

Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас Йохан Бекман политолог

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

Последствия новых поставок

По мнению научного сотрудника Defense Priorities Бенджамина Гилтнера, решение США отправить на Украину вооружение на миллиарды долларов может привести к катастрофе в ближайшем будущем. Он привел слова исследователя Джордана Коэна, который напомнил о событиях в Сирии и Йемене, когда поставленное Вашингтоном оружие оказалось на черном рынке и оказалось в руках террористов.

Кроме того, автор статьи предупредил, что с увеличением Вашингтоном поставок оружия Украине обстановка в регионе накалится, поскольку Россия воспринимает это как угрозу своей безопасности.

Существуют и другие инструменты, такие как дипломатические переговоры. Украине и США нужно использовать что-то, кроме вооружений, чтобы прекратить этот кризис Бенджамин Гилтнер научный сотрудник

Угрозы пятой статьей

О готовности активировать пятую статью устава НАТО ранее заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич. Причиной угроз в сторону России стало размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области.

По его словам, Североатлантический альянс может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также и из-за размещения российской стороной гиперзвуковых ракет вблизи государства-члена НАТО.

Он добавил, что гарантии пятой статьи Североатлантического альянса были и остаются в силе. Соответствующие обязательства, по его словам, озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден.

Требование Украины к НАТО

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что республике недостаточно предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, ее устроит только вступление в Североатлантический альянс.

Она выдвинула новое требование Киева к НАТО и подчеркнула, что соответствующее решение альянса было бы единственно актуальным на сегодняшний день.

Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство Ольга Стефанишина вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о том, что Украина и семь стран Европы начали взаимодействие в рамках нового формата под названием «Киевская инициатива». Он пояснил, что новый формат объединяет «непосредственных соседей и близких партнеров».

По словам ведомства, главная цель «Киевской инициативы» — усилить координацию стран по вопросам региональной безопасности и практическое сотрудничество в противодействии угрозам безопасности.