Siemens прокомментировала заявление «Газпрома» о ремонте «Северного потока»

Siemens Energy не объяснила заявление «Газпрома» об отказе ремонта «Северного потока»

Представители компании Siemens Energy не объяснили заявление «Газпрома» об отказе ремонта турбин «Северного потока». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, в компании Siemens Energy не дали комментариев по поводу заявления «Газпрома» о том, что ей негде ремонтировать турбины для «Северного потока».

В пятницу, 2 сентября, стало известно, что транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным «Газпрома», на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. В то же время Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены 31 августа. Уточнялось, что в эти даты начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, это привело к созданию кризисной ситуации в экономике.