Siemens прокомментировала заявление «Газпрома» о ремонте «Северного потока»
Представители компании Siemens Energy не объяснили заявление «Газпрома» об отказе ремонта турбин «Северного потока». Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации агентства, в компании Siemens Energy не дали комментариев по поводу заявления «Газпрома» о том, что ей негде ремонтировать турбины для «Северного потока».
В пятницу, 2 сентября, стало известно, что транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным «Газпрома», на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. В то же время Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.
Поставки газа по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены 31 августа. Уточнялось, что в эти даты начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, это привело к созданию кризисной ситуации в экономике.