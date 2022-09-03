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Siemens прокомментировала заявление «Газпрома» о ремонте «Северного потока»

Siemens Energy не объяснила заявление «Газпрома» об отказе ремонта «Северного потока»

Фото: Michael Sohn / AP

Представители компании Siemens Energy не объяснили заявление «Газпрома» об отказе ремонта турбин «Северного потока». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, в компании Siemens Energy не дали комментариев по поводу заявления «Газпрома» о том, что ей негде ремонтировать турбины для «Северного потока».

В пятницу, 2 сентября, стало известно, что транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным «Газпрома», на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. В то же время Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены 31 августа. Уточнялось, что в эти даты начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, это привело к созданию кризисной ситуации в экономике.

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Мария Винар
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