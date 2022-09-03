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Раскрыта причина смерти туристов на Камчатке

СК назвал причиной смерти туристов на Ключевской Сопке на Камчатке падение с высоты

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Туристы, погибшие во время восхождения на Ключевскую Сопку, упали с высоты. Такую причину смерти раскрыла пресс-служба СК России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, туристическая группа обратилась к спасателям в субботу, 3 сентября.

Следственное управление СК России по Камчатскому краю после ЧП возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Усть-Камчатском районе Камчатского края погибли пять туристов, которые должны были взойти на Ключевскую Сопку. Еще трое человек пострадали. На место вылетел вертолет МЧС.

В региональной прокуратуре «Ленте. ру» сообщили, что тургруппа была зарегистрирована.

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Варвара Кошечкина
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