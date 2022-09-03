Раскрыта причина смерти туристов на Камчатке
СК назвал причиной смерти туристов на Ключевской Сопке на Камчатке падение с высоты
Туристы, погибшие во время восхождения на Ключевскую Сопку, упали с высоты. Такую причину смерти раскрыла пресс-служба СК России по Камчатскому краю.
По данным ведомства, туристическая группа обратилась к спасателям в субботу, 3 сентября.
Следственное управление СК России по Камчатскому краю после ЧП возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.
Ранее стало известно, что в Усть-Камчатском районе Камчатского края погибли пять туристов, которые должны были взойти на Ключевскую Сопку. Еще трое человек пострадали. На место вылетел вертолет МЧС.
В региональной прокуратуре «Ленте. ру» сообщили, что тургруппа была зарегистрирована.