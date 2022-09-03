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Медведев простился с Горбачевым

Медведев приехал в Колонный зал Дома союзов и простился с Горбачевым

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома союзов в центре Москвы и простился с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что политик возложил цветы к гробу бывшего лидера и выразил соболезнования членам его семьи. Церемония прощания продлится до полудня, доступ на нее сделали свободным.

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Ранее 1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прощание с Горбачевым пройдет «с элементами государственных похорон». В частности, будет выставлен почетный караул.

Бывшего президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной.

1 сентября президент России Владимир Путин попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

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Ксения Жарова
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