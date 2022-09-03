Медведев простился с Горбачевым
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома союзов в центре Москвы и простился с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что политик возложил цветы к гробу бывшего лидера и выразил соболезнования членам его семьи. Церемония прощания продлится до полудня, доступ на нее сделали свободным.
Ранее 1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прощание с Горбачевым пройдет «с элементами государственных похорон». В частности, будет выставлен почетный караул.
Бывшего президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной.
1 сентября президент России Владимир Путин попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград.
Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.