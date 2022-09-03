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Вучич заявил о невозможности объяснить жителям Сербии санкции против России

Вучич заявил, что не сможет объяснить жителям Сербии введение санкций против России

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить жителям страны введение санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения — да», — сказал Вучич, указывая на признание Словенией независимости самопровозглашенного Косова.

По его словам, то же самое можно сказать о Франции и США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на незаконность признания Западом Косова. По его словам, в попытке сохранить доминирование Запад отметает международное право и навязывает всем «миропорядок, основанный на правилах».

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Анастасия Шейкина
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