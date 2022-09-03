Вучич заявил о невозможности объяснить жителям Сербии санкции против России

Вучич заявил, что не сможет объяснить жителям Сербии введение санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить жителям страны введение санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения — да», — сказал Вучич, указывая на признание Словенией независимости самопровозглашенного Косова.

По его словам, то же самое можно сказать о Франции и США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на незаконность признания Западом Косова. По его словам, в попытке сохранить доминирование Запад отметает международное право и навязывает всем «миропорядок, основанный на правилах».

