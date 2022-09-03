Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский военный рассказал о боях в Херсонской области

«Русская весна»: российский военный рассказал о продолжающихся боях в Херсонской области

Фото: Alexander Polyakov/ Globallookpress.com

Российский военнослужащий, находящийся на передовой во время спецоперации на Украине, рассказал «Русской весне» о продолжающихся боях в Херсонской области.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступают на южном направлении, против них применяют ТОС «Солнцепек», авиация работала фугасными бомбами.

«Они рвутся со стороны Кривого Рога, пытаются. Пехота держит и танкисты наши помогают сильно», — рассказал военный.

Он добавил, что в Петровке произошел прорыв, ВСУ попали в окружение. Российский боец отметил, что активные столкновения происходят с 29 августа.

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-канцлер Германии оценил угрозы Зеленского захватить Крым
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям против России
Российский военный рассказал о боях в Херсонской области
Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерах
Нутрициолог раскрыла пять правил сбора ланч-бокса для школьника
Назван самый популярный тип квартир в новостройках Москвы и Подмосковья
ВСУ обстреляли граничащий с Украиной район Брянской области
В США раскрыли режим применения украинскими МиГ-29 американских ракет HARM
Украинским войскам предрекли катастрофу из-за сокращения поставок вооружений
Усик высказался о возможном бое с Фьюри
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.