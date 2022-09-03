Российский военный рассказал о боях в Херсонской области

«Русская весна»: российский военный рассказал о продолжающихся боях в Херсонской области

Российский военнослужащий, находящийся на передовой во время спецоперации на Украине, рассказал «Русской весне» о продолжающихся боях в Херсонской области.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступают на южном направлении, против них применяют ТОС «Солнцепек», авиация работала фугасными бомбами.

«Они рвутся со стороны Кривого Рога, пытаются. Пехота держит и танкисты наши помогают сильно», — рассказал военный.

Он добавил, что в Петровке произошел прорыв, ВСУ попали в окружение. Российский боец отметил, что активные столкновения происходят с 29 августа.

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

