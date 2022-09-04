Названа цена бюджетного смартфона Xiaomi в России

Xiaomi представила в России бюджетный телефон Redmi 10A дешевле 10 тысяч рублей

Xiaomi назвала цену нового бюджетного смартфона в России. Об этом сообщается на сайте китайской компании.

Она представила российскую версию телефона Redmi 10A. Аппарат получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600х720 пикселей, от 2 гигабайт оперативной и от 32 гигабайт встроенной памяти, процессор MediaTek Helio G25. Устройство имеет двойную камеру с объективами разрешением 13 и 2 мегапикселей, на передней панели расположена фронтальная камера на 5 мегапкиселей.

Redmi 10A оснащен аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов, имеет дактилоскопический сенсор и FM-радио, поддерживает 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Смартфон работает на MIUI 12.5, созданной на базе Android 11. Стоимость устройства составляет 10 490 рублей, однако до 11 сентября гаджет будут продавать дешевле — за 9490 рублей.

По словам представителей компании, на одном заряде аккумулятора телефон может проработать до двух дней. Зарядное устройство предоставляется бесплатно. Ранее стало известно, что Xiaomi начала выпускать доступные телефоны без зарядного адаптера в комплекте.

В начале августа Xiaomi официально представила в России бюджетный смартфон Poco C40. Компромиссный аппарат оценили в 11 990 рублей.