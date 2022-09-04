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Стало известно о взрывах в Херсоне

ТАСС: в Херсоне прогремели более 10 взрывов, предположительно сработала ПВО
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

В украинском Херсоне прогремели более 10 взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в городе.

Как стало известно агентству, взрывы связаны с работой российских систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом ТАСС уточнил, что власти города пока официально не подтверждали обстрелы города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Предыдущие обстрелы ВСУ были зафиксированы 2 сентября.

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Ранее Reuters сообщило, что ВСУ начали наступление на южном фронте. Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны республики Наталья Гуменюк подтвердила, что армия страны начала наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил наступление ВСУ желанием создать иллюзию сопротивления.

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Валерий Розенберг
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