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В МИД прокомментировали идею Трасс изъять российские активы в Великобритании

Дипломат Беляев заявил, что заморозка активов России в Британии приведет к нестабильности
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью РИА Новости прокомментировал идею нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая предложила изымать замороженные российские активы в стране. Дипломат заявил, что данная инициатива грозит Соединенному королевству оттоком капитала, а также может привести к нестабильности, социальному взрыву и массовым протестам.

Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?

Сергей Беляевдиректор второго европейского департамента МИД России
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Развал государства

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял избрание Трасс на пост британского премьера, назвав произошедшее «анти-отбором». При этом он подчеркнул, что в ее победе нет ничего удивительного.

Политолог, профессор, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский считает, что избрание Лиз Трасс на пост премьера может нанести вред Британии. В частности, он допустил развал страны из-за ее действий. В качестве примера Сатановский напомнил, как Трасс отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Чем глубже Англия утонет, тем лучше. То, что Англия после этого развалится с треском, может быть в ее премьерство, может и после нее, тоже неплохо. Дура, слепо копирующая Маргарет Тэтчер, но не стоящая ее мизинца. Она какая есть, такая есть. Это абсолютно пустопорожний результат нынешней европейской демократии и западной демократии в целом

Евгений Сатановскийпрезидент научного центра «Институт Ближнего Востока»

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что ждет сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании. По его словам, «она всегда была на светлой стороне европейской политики».

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Недовольство новым премьером

Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и ряд других чиновников решили подать в отставку на фоне избрания Лиз Трасс. Доррис призывали остаться на посту, однако она решила уйти с этой должности. О своем уходе также сообщили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.

57,4процента

голосов набрала Трасс на голосовании за пост премьер-министра Великобритании, обойдя бывшего канцлера казначейства Риши Сунака

Свое недовольство Трасс также выразила глава МВД королевства Прити Пател, заявив, что не желает работать в ее правительстве. Она поздравила нового премьер-министра с избранием и добавила, что продолжит служить своей стране в качестве депутата после назначения нового главы Министерства внутренних дел.

Помимо политиков разочарованными остались и простые британцы. Согласно опросу компании YouGov, около половины опрошенных оказались недовольны избранием Трасс в качестве нового премьера. На вопрос о том, насколько они довольны или разочарованы избранием Трасс новым премьером 4 процента британцев ответили, что «очень довольны», 18 процентов — «относительно довольны», 17 процентов заявили, что «относительно разочарованы». При этом еще 33 процента указали, что «очень разочарованы», а еще 28 процентов не смогли ответить на данный вопрос.

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Марина Совина
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