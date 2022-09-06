Спортивный врач назвал способ быстро избавиться от отеков

Врач Дмитрий Горковский: кинезиотейпирование помогает быстрее избавиться от отеков

Закрепить эффективность лечения после спортивных травм, неврологических расстройств и убрать отеки поможет кинезиотейпирование, рассказал спортивный врач, реабилитолог, остеопат, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский. «Ленте.ру» он пояснил, как именно помогают организму наклеенные на тело плотные ленты.

Горковский обратил внимание, что кинезиотейпирование — это дополнительный метод помощи, а не самостоятельный способ решения проблемы. Методику применяют для закрепления результата лечения только после окончания основного курса терапии. Само по себе кинезиотейпирование не поможет справиться с травмой или болезнью, отметил он.

Тейпы создают компрессию, декомпрессию или обеспечивают скольжение кожи по мышцам, «приподнимая» или «прижимая» ее

Горковский добавил, что эту методику эффективно применяют для решения неврологических, ортопедических, лимфатических, мышечных и послеоперационных проблем. Однако, по его словам, важно помнить, что специалист обязан обосновать применение кинезиотейпа. Это убережет пациента от желающих просто заработать на наклеивании разноцветных лент.

Кинезиотейпирование помогает быстрее пройти реабилитацию после спортивных травм или избавления от скелетно-мышечных проблем, пояснил собеседник «Ленты.ру». Он рассказал, что ленты позволяют на время зафиксировать эффект от проведенных процедур, что ускоряет реакцию тела на лечение. Кроме того, они помогают эффективно справляться с отеками. Но стоит помнить, что простым наклеиванием тейпа дело не ограничится. Врач как минимум должен дать рекомендации по объему потребляемой жидкости и устранить причину отека.

Он добавил, что все чаще методику используют в эстетических целях. Плотный кинезиотейп позволяет «подтянуть» некоторые участки тела. По словам врача, большой популярностью в последнее время стала пользоваться процедура для лица и шеи. Но, как и в других случаях, не стоит надеяться только на тейп. Прежде нужно пройти курс массажа для возвращения тонуса мышц лица и шеи.

Если говорить про решение задач неврологического характера, то тут на первый план выходит особенность тейпа создавать компрессию или декомпрессию тканей. Рецепторы тела реагируют на нанесенные кинезиотейпы. И если процедура проведена верно, то эффект не заставит себя долго ждать Дмитрий Горковский Спортивный врач

Методика кинезиотейпирования, как и любой инновационный метод, обросла множеством домыслов. Этому способствуют и разного рода «специалисты», которые применяют тейпы не по назначению. Прежде чем решиться на процедуру, Горковский советует убедиться, что специалист прошел профильное обучение. Стоит помнить, что это должен быть базовый курс КТ 1-2, однодневные семинары не позволяют в полной мере обрести требуемые навыки.

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