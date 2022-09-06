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Озвучен механизм влияния освещенности на работу мозга

Science Advances: изучен механизм влияния изменений сезонной освещенности на работу мозга

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Команда специалистов из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего озвучила механизм влияния сезонных изменений освещенности на работу мозга и возникновение различных заболеваний. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

В ходе исследования ученые изучили работу нейронов, которые активизируют экспрессию нейромедиаторов в ответ на световое воздействие, вызывая различные изменения в поведении. Выяснилось, что нейроны супрахиазматического ядра (СХЯ или SCN), ответственные за регуляцию циркадных ритмов, координируются друг с другом, чтобы адаптироваться к разной продолжительности светового дня, трансформируясь на клеточном уровне.

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Кроме того, специалисты заметили, что перемены в протяженности дня влияют на количество нейронов в области мозга, отвечающей за контроль стресса, метаболизма, роста, размножения, иммунных и других функций.

Главным открытием исследования стал результат искусственной манипуляции активности определенных нейронов СХЯ, вызывающую экспрессию дофамина. Таким образом в будущем можно будет воздействовать на эти клетки напрямую, чтобы лечить заболевания, вызванные сезонными изменениями освещенности.

Ранее стало известно, что голубой свет, вызванный излучением от гаджетов, ускорил старение у мух Drosophila melanogaster.

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Елена Апазиди
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