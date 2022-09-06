Депутат Госдумы покормил ветеранов на камеру

Депутат Госдумы Ильтяков устроил ветеранам застолье и записал его на видео

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков покормил ветеранов и записал застолье на камеру. Видео парламентарий выложил в Telegram.

Ильтяков заснял застолье на видео, сопровождая процесс обращением к курганскому губернатору Вадиму Шумкову. В это время некоторые ветераны сидят за столом, однако большая часть стоит у своих стульев. Депутат передает слово присутствующим, которые выражают слова благодарности Шумкову.

Ранее Ильтяков подписал соглашение о долголетии с жителями Кетовского района Курганской области. По соглашению обе стороны будут стремиться прожить не менее 80 лет за счет принятого обязательства не материться, не злоупотреблять алкоголем, не употреблять табак и наркотики, «а также все, что приравнено к данной категории отравы сути человеческой».

В июле парламентарий назвал православный храм сараем на встрече с жителями одного из районов Курганской области. К нему обратился местный священник с просьбой помочь с решением проблем при строительстве. «А для кого строить ваш сарай?» — спросил его депутат Госдумы. За свои слова Ильтяков отказался извиняться.

