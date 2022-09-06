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Автор идеи о массовой защите домов от утечек газа назвал ее цену для россиян

Депутат Разворотнева: массовая установка газоанализаторов увеличит платежку на 150 рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила для «Ленты.ру», каким образом, по ее задумке, будет осуществляться установка газоанализаторов в домах россиян. Политик сообщила, что реализовать проект можно будет в течение пяти лет. Она заверила, что установку оборудования включат в тарифный план, что увеличит стоимость услуг не более чем на 150 рублей в месяц.

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили способ обезопасить россиян от утечек газа и разработали законопроект, согласно которому следует установить газоанализаторы во всех квартирах в газифицированных домах. В тарифы ЖКУ для россиян внесут стоимость и установку таких приборов и их обслуживания, а также поверки, заявили «Известия».

Разворотнева рассказала о планах внести законопроект в Госдуму в ближайшее время. В случае неисправности приборы автоматически остановят подачу газа или громко предупредят о случившемся.

Заниматься установкой и обслуживанием оборудования будут газораспределительные компании, которые поставляют топливо в дома, объяснила депутат. Традиционно в регионе это делает одна организация.

Быстро и недорого

«Президент, как известно, по итогам Госсовета поручил правительству до 10 октября дать предложения по повышению безопасности использования внутридомового и приквартирного газового оборудования. В середине сентября мы фракцией проведем круглый стол по этому вопросу и еще раз обсудим инициативы. Затем направим подготовленное предложение к правительству», — рассказала Разворотнева.

По ее мнению, другого механизма реализации задачи, поставленной президентом, нет.

Наша задача — это дать механизм. Мне кажется, что другого тут быть не может, потому что надо устанавливать одномоментно во всех домах. Другого пути нет

Светлана Разворотневадепутат Госдумы

«Есть предложение делать это через фонд капремонта, но капремонт, во-первых, проходит последовательно, он растянут на 30 лет, во многих регионах в фондах просто нет денег на дополнительные работы, кроме тех, которые уже запланированы. Стало быть, единственный путь — включить установку такого оборудования в тариф», — указала Разворотнева.

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Реализация задумки займет около пяти лет, считает политик.

«Я считаю, что в течение пяти лет мы вполне можем оснастить все старые дома такими приборами учета. Они стоят недорого, на свободном рынке в районе двух тысяч. В оптовой закупке он может стоить полторы тысячи, предположим. Разделим это на 10 месяцев для удобства и получим 150 рублей плюсом», — подсчитала депутат Госдумы.

Разворотнева предупредила, что в связи с необходимостью установки нового оборудования могут активизироваться мошенники. «Уже ходят и предлагают поставить такие устройства, ссылаясь на закон. Закона еще нет. Законопроект готовится», — подчеркнула она.

Все это происходит без договоров с собственниками, без внесения дополнительной оплаты

Светлана Разворотневадепутат Госдумы

«Всех будут информировать организованно. Люди должны понимать, что они частному лицу ни за что не должны платить. У них все будет отражено в платежке, которую они оплачивают привычным способом», — указала политик.

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Виктория Немис
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