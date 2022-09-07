Рэп-группа Anacondaz подала в суд за отмену концертов в России

Участники рэп-группы Anacondaz подали в суд за отмену концертов в России. Об этом сообщатся в Telegram-канале коллектива.

«Арбитражный суд Пермского края и Ленинский суд Екатеринбурга зарегистрировали наши иски к властям об отмене концертов. Напомним, что летом этого года местные власти и полиция незаконно сорвали наши концерты в обоих городах», — говорится в их посте.

Заседание в Екатеринбурге запланировано на 26 сентября. В Перми оно состоится 4 октября.

В июне фестиваль в Санкт-Петербурге «Отличный FEST!» исключил группу из списка участников, а после этого стало известно, что организаторы рок-фестиваля «Улетай» тоже отменили выступление коллектива. Позднее сообщалось и об отменах концертов в Перми и Екатеринбурге.

17 августа группа Anacondaz объявила о переносе всех своих выступлений на следующий год. По словам участников музыкального коллектива, изменение дат шоу связано с «давлением властей на концертные площадки и организаторов». Билеты, которые были приобретены поклонниками группы, останутся действительны.