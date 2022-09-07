Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Суд оставил в СИЗО обвиняемую в вымогательстве журналистку Баязитову

Суд не отпустил под домашний арест журналистку Баязитову, обвиняемую в вымогательстве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО под домашний арест журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, пишет ТАСС.

«Жалобу защиты на постановление об избрании Баязитовой меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения», — огласила постановление судья.

Баязитова просила об освобождении из СИЗО в связи с наличием хронических заболеваний. Кроме того, журналистка пожаловалась на тяжелые условия содержания, которые не соответствуют тяжести обвинения. По словам Баязитовой, ее содержат с особо опасными преступниками, в том числе с убийцами.

«Я не давала следствию повод усомниться в моей честности. Я не понимаю, как я шантажировала военный оборонный банк и как я буду делать это сейчас. Насколько мне известно, человек, написавший на меня заявление в полицию, бежал за границу», — обратилась она к суду. Из оглашенных на судебном заседании материалов стало известно, что потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

В августе Кузьминский суд Москвы отправил Баязитову в СИЗО на два месяца. Она обвиняется по части 3 пункту б статьи 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»). Журналистка не признала вину. 12 августа адвокаты обжаловали ее арест. Защита журналистки настаивала на том, чтобы ее отправили под домашний арест. Баязитова просила суд учесть, что у нее диабет, на ее иждивении находится престарелая мать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего
Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Утонувшего в Подмосковье ребенка реанимировали пять часов
Белорусский политолог обжаловал приговор по делу о попытке госпереворота
В Запорожье не исключили полную остановку АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.