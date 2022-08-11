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Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Баязитова не признала вину

Журналистка Александра Баязитова, арестованная по делу о вымогательстве, не признала вину
Александра Баязитова

Александра Баязитова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Журналистка Александра Баязитова, арестованная по делу о вымогательстве, не признала свою вину. Об этом член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов рассказал РИА Новости.

«Она сказала, что не признает вину. Кроме этого, Баязитова сообщила, что страдает от хронических заболеваний. В связи с этим мы рекомендовали администрации изолятора обеспечить контроль состояния ее здоровья», — подчеркнул Иванов. Он уточнил, что журналистку поместили в шестиместную камеру в женском СИЗО.

Правозащитник добавил, что другие фигурантки дела, медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова, в той или иной степени признали вину.

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Ранее о невиновности Баязитовой заявил бывший главный редактор издания Baza Никита Могутин. Он отметил ее профессионализм, добавив, что журналистку «просто невозможно не любить». «Саша Баязитова и вымогательство денег у кого-либо — это нечто, что совершенно невозможно представить вместе», — счел Могутин.

Кроме того, депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов отметил, что веские причины для содержания журналистки под стражей отсутствуют. По словам депутата, Баязитову можно отпустить под домашний арест, учитывая состояние ее здоровья. Такую точку зрения поддержал и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов. «Зачем сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках? (...) У нас же не отменили домашний арест», — сказал Кабанов.

Об аресте Баязитовой стало известно 10 августа. Ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. В ответ на предъявленные обвинения журналистка заявила, что их суть ей неясна. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — заявила она. Журналистка также попросила суд учесть, что у нее диабет, и то, что она заботится о престарелой матери. Тем не менее суд арестовал ее до 7 октября.

Баязитова была экономическим корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Известия». Вела YouTube-канал «Адские бабки», на который подписаны 102 тысячи пользователей.

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Ксения Кривотулова
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