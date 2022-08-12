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Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки Баязитовой

Защита обжаловала арест журналистки Александры Баязитовой, подозреваемой в вымогательстве

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Защита журналистки Александры Баязитовой, подозреваемой в вымогательстве, обжаловала ее арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Юрия Сергейчика.

«Мы обжаловали постановление Кузьминского суда», — сказал адвокат. По его словам, две другие арестованные фигурантки дела — пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова — также подали жалобы.

Кузьминский районный суд Москвы 10 августа арестовал Баязитову на два месяца. Защита журналистки настаивала на том, чтобы ее отправили под домашний арест. Баязитова также попросила суд учесть, что у нее диабет и на ее иждивении находится престарелая мать. Позже член московской Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов сообщил, что Баязитова не признает свою вину. Правозащитник добавил, что Архарова и Чурилова, частично признали вину.

В ходе заседания суда Баязитова заявила, что ее обвинили в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Журналистка добавила, что суть обвинений ей неясна, поскольку она всего лишь писала тексты для разных изданий.

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов призвал обсудить замену меры пресечения журналистке. По мнению Попова, учитывая состояние здоровья Баязитовой, ее можно отпустить из-под стражи под домашний арест.

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Денис Савосин
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