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Спорт

Названы кандидаты на пост главного тренера «Челси»

Зидан, Почеттино и Поттер названы в числе кандидатов на пост главного тренера «Челси»
Зинедин Зидан

Зинедин Зидан. Фото: Sven Simon / globallookpress.com

Названы кандидаты на пост главного тренера «Челси» после ухода Томаса Тухеля. Их имена приводит Sky Sports.

По информации издания, клуб проведет переговоры с бывшим тренером «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом. Также в числе претендентов рассматривается Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон».

Ранее 7 сентября английский клуб уволил Тухеля. «Томас займет заслуженное место в истории клуба после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира», — гласит заявление лондонцев.

6 сентября «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. В таблице Английской премьер-лиги после шести туров лондонцы занимают 6-е место, имея в активе три победы при двух поражениях и одной ничьей.

Ксения Курашкина
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